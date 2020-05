C'è il funerale: 18 contagi in un colpo solo

La fase 2 inizia a mostrare i primi segnali preoccupanti sull'effetto della diffusione del virus. A Roma è bastato un funerale per infettare quattro famiglie, tutti in isolamento domiciliare all'interno di una palazzina plurifamigliare nelle campagne di Prima Porta, per un totale di diciotto persone. Le esequie erano state autorizzate. Sembra che tra gli invitati ci fosse un positivo asintomatico e in seguito ai sintomi influenzali riscontrati tra i parenti sono stati eseguiti i tamponi. Non è andata meglio nemmeno nel distretto della Asl Roma 2 che ha registrato 15 positivi in più facendo passare la Capitale dai 15 di sabato ai 33 casi di ieri. Oltre il triplo rispetto ai dieci di venerdì scorso. Nel Lazio i contagiati in un giorno sono stati 50 anche in virtù dei dieci registrati in provincia di Roma, dei quattro a Viterbo e dei tre a Frosinone. Sei invece i decessi in regione mentre i guariti sono arrivati a 2.914 totali e i tamponi eseguiti sono stati oltre 206 mila. L'appello dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: «Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi». Infine una buona notizia da Rieti dove una donna di 104 anni ospite del Santa Lucia.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA