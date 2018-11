C'è il concorso. E le scuole chiudono prima

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è il concorso per le maestre, la scuola resta chiusa. E così nelle ultime settimane i giorni di frequenza in classe sono ridotti al lumicino. Un avviso inaspettato, ieri, ha mandato in tilt ancora una volta tante famiglie romane rimaste senza scuola: negli asili nido e nelle scuole comunali dell'infanzia, infatti, il personale ha avvisato che domani e venerdì 23 novembre le strutture saranno aperte solo dalle 8 alle 14.Tutti a casa, quindi, senza il tempo pieno fino alle 16:30. Il motivo? Gli asili restano chiusi per consentire lo svolgimento dei concorsi per educatori ed insegnanti di scuola materna. Domani infatti ci sarà la selezione di Roma Captale per le assunzioni delle maestre precarie. Quindi, domani, tante docenti precarie parteciperanno al concorso e non potranno né essere presenti in classe né sostituire le colleghe che mancano. Visto che a Roma sono tantissime le precarie in forze nelle scuole comunali, gli asili sono costretti a chiudere. Alzano bandiera bianca, sperando che con il concorso e con le nuove assunzioni, che ne verranno, la situazione possa migliorare. Intanto però per le mamme e i papà le ultime settimane sono state davvero difficili da gestire tra giorni di ferie, nonni e baby sitter da chiamare all'ultimo minuto.Prima l'allerta meteo che inaspettatamente, con raffiche di vento e alberi che venivano giù all'improvviso, ha tenuto chiuse le scuole di tutta Roma il 29 e 30 ottobre, poi c'è stata la festività del 1 novembre e infine è arrivata la chiusura per il Referendum di Atac di domenica 11 novembre che ha interessato anche molte scuole comunali dell'infanzia, presenti negli istituti statali.Gli asili sono rimasti chiusi anche lunedì 12 per consentire lo spoglio elettorale e la pulizia dei locali prima di far rientrare i piccoli. A rimetterci insomma è sempre la scuola e, con essa, il servizio alle famiglie.(L. Loi.)riproduzione riservata ®