C'è Emre Can ma la testa è sempre a CR7: quando arriva?

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Cristiano Ronaldo alla Juve? Giocare con lui sarebbe grandioso per chiunque». Parole e musica di Emre Can, ieri, nel suo primo giorno di lavoro in bianconero. Più ancora dei tifosi, assicurano negli ambienti juventini che siano gli stessi giocatori bianconeri a non stare più nella pelle al pensiero di giocare con CR7.L'ottimismo cresce ogni giorno di più. «Ci vediamo presto», la telegrafica risposta data dall'ad Marotta ai cronisti in pressing. Secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese potrebbe interrompere le sue vacanze in Grecia per sbarcare addirittura oggi a Torino. Quasi impossibile.In Spagna dicono che la proposta juventina è stata portata dall'agente Jorge Mendes sul tavolo di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Circa 120 milioni per il cartellino, mentre l'accordo con Cristiano prevede per lui un quadriennale da altri 120 milioni complessivi di ingaggio. La giunta direttiva della Casa Blanca prevista per oggi sarebbe slittata a lunedì prossimo, ma questo non vuol dire che slitti anche la chiusura della trattativa tra la Signora, il Real e CR7.riproduzione riservata ®