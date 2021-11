C'è chi si è inventato figli che non ha. Chi aveva una Ferrari nel garage e chi una barca di lusso in porto; chi ha fatto domanda vivendo in una famiglia con redditi sopra i 150mila euro l'anno e chi è titolare di una scuola da ballo, chi lavora come parcheggiatore abusivo. E ci sono pezzi da novanta della criminalità organizzata, figli e parenti di boss di clan storici napoletani. I dati dei Carabinieri relativi ai controlli sul Reddito di cittadinanza nel 2021 confermano come lo strumento nato per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà rischia sempre più spesso di finire nelle mani sbagliate: in dieci mesi, oltre 41 milioni sono andati a chi non ne aveva diritto, il che significa che i furbetti - quasi il 20% dei quali sono in Campania - si sono messi in tasca circa 135mila euro al giorno che spettavano ad altri. Numeri che il governo conosce e che sono tra i motivi che hanno spinto a rivedere l'impianto originario della misura con il via libera degli stessi Cinquestelle, come conferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Tutti gli strumenti vanno collaudati e messi a punto». Vanno apportarti quei «necessari correttivi» che ne razionalizzino il funzionamento e ne rafforzino l'efficacia dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando ribadendo che uno di questi e il decalage del beneficio per chi rifiuta una prima offerta e la revoca dopo il secondo no ad un'offerta di lavoro congrua. Correttivi che, aggiunge il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini riguardano anche controlli e sanzioni: «Siamo pronti a nuove strette se continueranno gli abusi».



