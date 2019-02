C'è ancora qualcosa di importante da dire sulla Napoli della camorra dopo la messe di letteratura, cinema e tv su quel sottobosco criminale in cui proliferano pistole e rassegnazione al peggio? Claudio Giovannesi dimostra, clamorosamente, di sì con La paranza dei bambini, che ha raccontato sul grande schermo a partire dal romanzo omonimo di Roberto Saviano. Applaudito in concorso al Festival di Berlino, il film dà corpo e cuore a una generazione di adolescenti perduti del Rione Sanità. Una gang di giovanissimi, capitanata da Nicola (lo straordinario esordiente Francesco Di Napoli) cerca la sua strada in un deserto di opportunità, in un quartiere e una città che, prima di loro, hanno plasmato i loro genitori e i loro nonni all'abitudine alla violenza e al ricatto. Con il talento speciale che aveva già dimostrato con Fiore e Alì ha gli occhi azzurri, Giovannesi coglie la profonda umanità di questi ragazzini, respira con loro, accoglie i loro desideri obbligati (di scarpe nuove, scooter, armi) e dà vita allo spaccato autentico e pulsante di un pezzo di Paese non dimenticato, ma sicuramente frainteso. Al di là degli ormai abusati stilemi di genere.(M. Gre.)

LA PARANZA DEI BAMBINI

di Claudio Giovannesi



