Byron Moreno l'incubo dell'Italia

Daejon, 18 giugno 2002: quarantamila coreani contro l'Italia. E come se non bastasse, arriva l'arbitro Byron Moreno. E' il Mondiale asiatico con gli azzurri di Trapattoni tra i grandi favoriti. Siamo agli ottavi e la nostra Nazionale è nettamente favorita contro i padroni di casa della Corea del Sud. Eppure, quel giorno succede qualcosa di incredibile e il volto inespressivo e da schiaffi del tondeggiante fischietto dell'Ecuador diventerà tristemente famoso a casa nostra. Moreno favorisce clamorosamente i coreani. Un rigore all'inizio, che Buffon per fortuna para; poi segna Vieri che si mangerà almeno altre tre gol; infine, l'arbitro sale in cattedra: espulsioni, falli inesistenti, gol annullati all'Italia, eppure regolarissimi. Nei filmati e nelle foto di quella sfida i volti stravolti degli azzurri dicono tutto. La Corea pareggia all'88'; si va ai supplementari e Ahn firma la vittoria al 117° (è del Perugia e il presidente Gaucci non lo vorrà più in squadra). Incredibile, anche se l'Italia ci mette del suo nel ko, in quel pomeriggio da cani. Panucci e Maldini non sono attenti sui gol degli avversari; Trapattoni, difensivista oltre misura, sbaglia i cambi. Il resto è storia nota, con Paolo Maldini che gioca l'ultima partita in azzurro e quel ricordo gli brucia ancora. Otto anni più tardi l'ineffabile Moreno, una star nel suo paese, si fa pizzicare con 6 chili di cocaina in aeroporto ed è arrestato. Condannato poi a 2 anni, è uscito per buona condotta. E noi qui in Italia a dire: «Nel 2002 fu un complotto contro di noi, quel Moreno era un delinquente». Tutto vero, ma la Germania poi battè la Corea e arrivò in finale.(M.Lob.)(3/continua)riproduzione riservata ®