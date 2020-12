«Butta fuori il negro» e Psg-Basaksehir non si gioca più

Francesco Balzani

Chi devo espellere?. Butta fuori il negro. È il surreale dialogo tra Hategan e Coltescu, rispettivamente arbitro e quarto uomo di una gara di Champions che si gioca a Parigi. Nel 2020. L'impensabile è accaduto al 13' di Psg-Istanbul Basaksehir quando sullo 0-0 le squadre hanno lasciato il campo dopo l'espressione razzista del 4° uomo romeno che ha fatto infuriare tutti. Complice il silenzio dello stadio, la frase è stata sentita in maniera nitida dai calciatori, specie da Mbappè e Demba Ba, quest'ultimo infuriato dopo aver sentito le parole this black guy ascoltate anche da Webo, assistente tecnico del club nato in Camerun. Perché se ti riferisci a un bianco lo chiami ragazzo e se parli di un nero lo chiami black guy? Ci vuole rispetto!, l'urlo di Demba. L'arbitro ha provato a far riprendere il gioco, inutilmente. L'Uefa ha deciso che la sfida sarà recuperata già oggi alle 18,55 riprendendo dal minuto dell'interruzione, al 14', con terna arbitrale diversa.

DIMISSIONI GASPERINI - Altra brutta storia a Bergamo dove Gasperini - oggi al termine della sfida di Champions con l'Ajax - dovrebbe presentare le dimissioni da tecnico dell'Atalanta. Alla base della decisione un litigio violento con Gomez e Ilicic. Il tecnico pretende scuse pubbliche e dura punizione per i due. Altrimenti andrà via.



