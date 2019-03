Bus turistici, boom di multe grazie alle nuove regole

Oltre 3mila sanzioni per irregolarità degli operatori di bus turistici e mille controlli da parte della Polizia di Roma Capitale sono stati effettuati da quando c'è stata l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla circolazione dei torpedoni in territorio capitolino. Il Campidoglio ha infatti dato mandato alla polizia di intensificare i controlli in strada per garantire il rispetto delle nuove norme.

Regole che prevedono non solo il divieto di ingresso nel Centro storico, ma anche un uso corretto degli stalli di sosta riservati ai bus in altre zone della città. Il piano prevede, infatti, la possibilità di prenotare gli slot per mezz'ora per favorire la salita e la discesa dei passeggeri. In 75 giorni sono stati effettuati oltre mille controlli, grazie al presidio degli agenti sul territorio, per un totale di 200 sanzioni per sosta irregolare nelle aree riservate in zona Colosseo-via Claudia e Vaticano.

