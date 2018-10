BUS SENZA REGOLE

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoLa trappola dei torpedoni non allenta la morsa. Dal Vaticano, al Lungotevere, alle strade del centro, Roma continua ad essere invasa dai maxi bus. Pullman turistici, stracolmi di visitatori e pellegrini la fanno da padroni, dettando le regole di una circolazione selvaggia. L'inquinamento sale alle stelle e il traffico va in tilt.Ma tra corse folli, soste in doppia fila e pericolosi sorpassi, torna l'allarme per l'incolumità di autisti e pedoni. L'ultima tragedia risale infatti a sabato scorso, quando Giorgio De Francesco, ex vice prefetto in servizio nella Capitale, 54 anni, è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pullman turistico in via Cavour. L'uomo stava attraversando la strada con la moglie, quando il pullman di una società italiana di trasporto turistico, appena ripartito dopo aver scaricato un gruppo di turisti all'albergo Palatino, d'improvviso lo ha centrato. Eppure a giugno è stato approvato il nuovo regolamento comunale, che prevede lo stop alla circolazione dei pullman turistici nella Ztl del centro storico.Ma la delibera votata dall'Assemblea capitolina entrerà in vigore soltanto il 1 gennaio 2019. «Questa tragedia è un momento di estremo dolore per il Comune - ha commentato la sindaca Virginia Raggi - Ma il Comune si è già mosso con un regolamento. Abbiamo deciso, ascoltando i proprietari dei bus turistici, di iniziare a gennaio 2019. Eravamo pronti con il regolamento ma loro avevano già venduto i pacchetti e se avessimo imposto l'inizio, non solo avrebbero fatto ricorso ma avrebbero chiesto il risarcimento danni. E invece noi abbiamo bisogno che questo regolamento venga applicato come una lama, senza essere bloccato. Chi parla adesso - aggiunge Raggi - fa parte di quelle amministrazioni che in passato hanno concesso carnet con sconti importanti».