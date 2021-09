Bus nel mirino, tre assalti in poche ore: paura e danni

Emilio Orlando

Autobus presi d'assalto come le diligenze nel vecchio West. Nel mirino dei vandali soprattutto i mezzi in servizio nelle periferie, con danneggiamenti violenti avvenuti sotto lo sguardo atterrito dei passeggeri.

Tre i mezzi di trasporto pubblico danneggiati nel giro di poche ore e cinque le persone denunciate con l'accusa di per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e di Ostia.

Il primo episodio si è verificato a Ottavia, protagonisti della follia una donna romana di 47 anni e i suoi due figli (una di venti anni e uno di quattordici). I tre erano a bordo della loro macchina, in via Ipogeo degli Ottavi, quando - dopo la manovra di un bus dell'Atac che li precedeva a loro dire azzardata - hanno superato il mezzo de trasporto pubblico e poi l'hanno bloccato, mettendo di traverso il loro veicolo. Dopo essere scesi, hanno iniziato ad inveire nei confronti dell'autista e poi hanno danneggiato il pannello di apertura delle porte prendendolo a calci e pugni. L'autista ha chiamato i carabinieri, che hanno fermato e denunciato madre e figli.

In viale Giulio Cesare all'incrocio con via Lepanto l'autista di un mezzo pubblico ha interrotto la corsa perché un uomo aveva lanciato una bottiglia di vetro colpendo l'autobus. Dopo la chiamata alla centrale operativa del comando provinciale, i carabinieri hanno individuato l'autore del gesto, un romano 57enne già conosciuto dalle forze di polizia, che era in stato di ubriachezza. L'uomo è stato identificato e denunciato per danni.

Infine sul litorale romano di Ostia un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia ha denunciato un senza fissa dimora quarantaseienne, pregiudicato, che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha rotto una bottiglia di vetro su due finestrini di una corriera pubblica in transito in via Gianluigi Bonelli.

