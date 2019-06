Bus in fiamme, scale ko: Atac nel caos

Cambiano i mezzi e le modalità, ma non i disagi per i passeggeri. L'incidente del tram della linea 2, deragliato ieri in zona Flaminio, è solo l'ultimo di una lunga serie di disservizi del trasporto pubblico a Roma. Davvero un periodo nero, che è iniziato con il crollo delle scale mobili a Repubblica il 23 ottobre scorso, e che però sembra non finire mai. La linea A, negli ultimi mesi, è quella che ha creato più disagi ai passeggeri, con la chiusura che ha riguardato anche le stazioni di Barberini (ancora off-limits) e Spagna (chiusa per un mese e mezzo, ma con alcuni macchinisti distratti che, anche dopo la riapertura, in alcuni casi hanno dimenticato di effettuare la fermata, tra le proteste dei passeggeri). In tempi più recenti, anche la linea B1 è stata segnata dai disservizi: giovedì scorso, ad esempio, un guasto tecnico tra Bologna e Jonio per tutto l'orario di punta mattutino (dalle 7 alle 9) ha causato notevoli disagi. Non va meglio agli autobus, con due principi d'incendio ai minibus elettrici della linea 119 (in via Sistina il 23 maggio e a via del Corso una settimana dopo) e ad un mezzo della linea 985 (Roma Tpl).(E. Chi.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

