Bus in fiamme nella rimessa Atac della Magliana

Le fiamme che divampano, una densa nube nera che si alza e invade il quartiere della Magliana. Sono da poco passate le 20 e arriva l'allarma. Un rogo che ha visto coinvolti almeno sette autobus dell'Atac all'interno della rimessa di via Luigi Candoni. Un inferno di fuoco sulle cui cause stanno già indagando le forze dell'ordine giunte sul posto poco dopo i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. I mezzi, completamente avvolti dalle fiamme e distrutti, erano ormai in disuso, dismessi e pronti ad essere rottamati. Le cause al momento sono imprecisate. Tra le prime ipotesi c'è però anche quella di un atto doloso. Le vetture, ferme da tempo, sarebbero state scariche di carburante e difficilmente a rischio di combustione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e l'intervento del 118, giunto anch'esso sul posto, si è rivelato ininfluente. Si tratta del secondo incendio avvenuto in zona nel giro di pochi giorni. Il 27 maggio scorso nel deposito in via Magliana sono andate distrutte diverse auto d'epoca e ciclomotori, oltre a materiale di varia natura accatastato all'interno di baracche. (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA