Bus Atac travolge e uccide un pedone

Enrico Chillè

Un autista dell'Atac, che mercoledì sera ha investito col bus e ucciso un cittadino bengalese davanti alla stazione Tiburtina, è stato indagato per omicidio stradale dalla Procura di Roma.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 19 in piazzale della Stazione Tiburtina: l'autista, alla guida di un bus Atac della linea 545, aveva appena effettuato una fermata e stava ripartendo quando ha travolto un pedone di 50 anni, originario del Bangladesh. Le condizioni dell'uomo, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, erano apparse subito disperate; il 50enne, sprovvisto di documenti e identificato con certezza solo più tardi dopo alcuni accertamenti, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'autista del bus, un 57enne, è stato fermato e sottoposto agli esami tossicologici.

Sul posto erano giunti, oltre al personale del 118, anche agenti del Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato alcuni testimoni dell'incidente per cercare di ricostruirne l'esatta dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo investito sarebbe sceso dal marciapiede, invadendo la carreggiata a breve distanza dalla fermata del bus, in un punto lontano dalle strisce pedonali e con scarsa visibilità.

I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, hanno anche disposto una serie di verifiche tecniche per escludere eventuali malfunzionamenti dell'autobus. Non sarebbe il primo caso: già in un incidente fu dimostrato il mancato funzionamento dell'impianto frenante d'emergenza.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

