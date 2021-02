Burian gela Roma temperature a picco

Precipita il termometro: a Roma da una domenica all'altra si va giù di 15 gradi. Arriva Burian. I romani si possono anche dimenticare il caldo di domenica scorsa, quando con 22 gradi di massima in molti si sono riversati sul litorale o nelle ville, e prepararsi al freddo. Quello vero. Fuori maglioni e cappelli di lana, dunque, per San Valentino infatti i brividi sono assicurati.

«Domenica prossima avremo 6 gradi di massima e per la minima si scenderà anche sotto lo zero spiega Franca Mangianti, guida dell'Osservatorio meteorologico di Piazza del Collegio per 40 anni scenderemo quindi sotto la media, che in questo periodo prevede 4,6 gradi di minima e 11,5 di massima, ma il forte sbalzo da una settimana all'altra è dovuto soprattutto alle temperature troppo alte della scorsa domenica». E su Roma allora soffierà vento di tramontana. È in arrivo inoltre per domani pioggia e brutto tempo, ma domenica nonostante il freddo tornerà comunque a splendere il sole. (L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

