Burger King choc: soldi e panini per fare un figlio col campione

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaROMA - «Tre milioni di rubli e hamburger gratis a vita alle donne messe incinta dai giocatori dei Mondiali di calcio 2018 in Russia». È questa l'inquietante campagna social di Burger King lanciata sulla piattaforma social VK (il corrispondente russo di YouTube). Uno scivolone senza precedenti per la nota catena di fast food che ha provveduto a eliminare in poco tempo il post, dopo essere stata sommersa dalle critiche degli utenti. L'azienda, accusata di sessismo, ha fatto retromarcia: «Ci scusiamo per la promozione che abbiamo rilasciato e che si è rivelata troppo offensiva si legge nel post pubblicato poco dopo . Certamente non riflette il nostro marchio o i nostri valori e stiamo prendendo provvedimenti per garantire che questo tipo di attività non si ripeta. Vi ringraziamo per i feedback e abbiamo rimosso le informazioni relative presenti sull'applicazione». Promozione revocata e post rimosso ma non abbastanza velocemente, perché in tantissimi hanno salvato gli screenshot della campagna prima che venisse eliminata dai social, rendendoli virali.Burger King non è stata l'unica ad avere una caduta di stile in questo mondiale. Impossibile da dimenticare il manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federcalcio argentina (Afa) per dirigenti, giocatori, tecnici e giornalisti in partenza per il Mondiale. L'AFA aveva provato a far sparire le pagine incriminate, ma nell'era dei social gli 8 punti su Cosa fare per conquistare una ragazza russa, come ad esempio: «siate puliti e curate la vostra immagine», sono stati subito mandati in rete. Il testo che doveva essere un semplice compendio di lingua e cultura russa, ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte dell'Istituto Nazionale contro la discriminazione argentino (Inadi), la xenofobia e il razzismo.riproduzione riservata ®