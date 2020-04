Buoni pasto, la App non basta Raggi chiede aiuto alle edicole

Virginia Raggi, invece di affidarsi alla società italiana che ha vinto la gara d'appalto Consip per la gestione dei buoni pasto della Pa nel Lazio, ha preferito, come rivelato da Leggo, dare i 15 milioni di euro stanziati dal governo a una società francese. Una scelta che la sindaca ha provato a giustificare con il fatto che a parità di sconto (20%) la società francese avrebbe messo nella trattativa una App per l'utilizzo dei buoni invece del classico carnet cartaceo. Buoni da 300 a 500 euro a nucleo familiare.

Non ci vuole tanto a capire che le persone bisognose spesso non dispongono di device ma soprattutto sono anziani con uno scarso livello di digitalizzazione i quali se ne fanno ben poco della App francese.

E, infatti, il Comune già ieri è dovuto correre ai ripari. Come? Chiedendo a un centinaio di edicole di distribuire e raccogliere i moduli cartacei di richiesta. Per loro altro che App: saranno i vigili a dover andare a consegnare i carnet dei buoni pasto. Così ci saranno due modi di gestire i buoni pasto e maggiore confusione. «Dobbiamo fare presto» scrive la Raggi sul suo profilo Facebook. Sì, ma a fare chiarezza su questa storia.

