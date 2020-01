Buone notizie per Inzaghi: Lulic, caviglia ok. Rientrano Luis Alberto e Leiva

ROMA - Buone notizie per Inzaghi in vista della sfida di sabato all'Olimpico contro il Napoli: Correa e Lulic sono sulla via del recupero. Il bosniaco, che a Brescia aveva rimediato una botta alla caviglia, sta meglio e comunque stringerà i denti anche visto il possibile forfait di Jony. Recuperato anche Correa che lamentava un leggero affaticamento muscolare Inzaghi contro il Napoli ritroverà anche Luis Alberto e Leiva a Brescia out per squalifica.

CORI A BALOTELLI - Intanto, il giudice sportivo della serie A ha chiesto alla procura Figc un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e sugli insulti a Mario Balotelli da parte dei tifosi laziali, domenica in Brescia-Lazio. In particolare Mastandrea vuole approfondire con la collaborazione della Lazio il settore dal quale provenivano i cori per localizzare il posto occupato dai responsabili di tali cori nello Stadio Olimpico ai fini dell'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti e valutando, in caso, anche l'eventuale recidiva. Individuati i responsabili, c'è il rischio che il settore d'appartenenza venga chiuso. Alla Lazio è stata inflitta al momento una multa di 20 mila euro. (E.Sar.)

