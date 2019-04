Buonasera Presidente il Quirinale fa la Storia

Stefania Cigarini

Dieci Capi di Stato, più Alcide De Gasperi che lo fu pro tempore nel 1946, interpretati da altrettanti attori, per raccontare la storia d'Italia vista dal Quirinale. È la docu-fiction Buonasera Presidente, da domani alle 21,10 su Rai Storia, che unisce immagini, testimonianze, filmati di repertorio alla narrazione fiction attraverso una serie di faccia a faccia condotti da Filippo Ceccarelli. Non interviste virtuali, ma interpretazioni attoriali basate sulle reali parole pronunciate dai protagonisti (discorsi pubblici, libri di memorie, colloqui con giornalisti) ed un certosino lavoro di ricerca storica compiuto dagli autori - oltre a Ceccarelli, Alessandra Cravetto, Marco Dell'Omo, Giacomo Faenza e Davide Minnella (i due ultimi firmano la regia) - chiedendo al consulenza di storici come Sabino Cassese e Alberto Melloni. Prodotta da Gloria Giorgianni, la serie inizia con Alcide De Gasperi, interpretato da Paolo Ricca, che racconterà la nascita della Repubblica, il nodo dell'amnistia ai fascisti, i difficili rapporti con Palmiro Togliatti. A dare voce agli altri Presidenti della Repubblica saranno Antonello Fassari (Francesco Cossiga, nella foto), Antonio Catania (Oscar Luigi Scalfaro), Giorgio Colangeli (Carlo Azeglio Ciampi), Paolo Sassanelli (Giuseppe Saragat), Giovanni Esposito (Giovanni Leone), Gianfranco Gallo (Enrico De Nicola), Sergio Pierattini (Luigi Einaudi), Thomas Trabacchi (Sandro Pertini), Amerigo Fontani (Giovanni Gronchi), Nando Paone (Antonio Segni).

