BUONASERA AL MITO

Sono state maestre di gentilezza, di buone maniere, ricordandoci che le signore vanno sempre salutate prima dei signori, ci hanno perfino impartito lezioni di educazione civica: «È estate, le finestre sono aperte, tenendo alto il volume del vostro televisore potreste disturbare i vicini di casa, vi preghiamo pertanto di abbassarlo». Le «signorine buonasera» sono tra le icone più rimpiante della televisione che fu. «Bisognerebbe chiedere al pubblico: vorreste il loro ritorno?», suggerisce con certezza che il risultato del plebiscito sarebbe una valanga di sì Maurizio Costanzo nella prefazione de Le signorine buonasera Il racconto di un mito tutto italiano dagli anni '50 ad oggi (edizioni Gribaudo), il libro che Michele Vanossi, giornalista milanese, dedica a quelli che furono i volti più familiari del piccolo schermo, dal primo annuncio Rai del 1954 all'ultimo Mediaset del 2018. Interviste a 19 «signorine buonasera» più le testimonianze dei personaggi più popolari del mondo della tv.

Quegli annunci hanno creato una mitologia.

«Un fenomeno unico in Europa, quello della tv italiana. Un mito di formato domestico, non irraggiungibile com'erano le attrici o le fotomodelle: le signorine buonasera erano le fidanzate da prima cotta sul pianerottolo, le mogli ideali ma anche le sorelle, le vicine di casa, le amiche del cuore, le figlie che ogni genitore vorrebbe».

Disegniamone l'identikit.

«Tre caratteristiche fondamentali: educazione, garbo, sorriso rassicurante. Erano considerate il biglietto da visita dell'azienda sia in Rai che a Mediaset».

Le differenze tra viale Mazzini e Milano 2.

«Intanto le annunciatrici Rai sono state le pioniere e hanno avuto l'esclusiva fino a che è esistito il monopolio. Erano impiegate che timbravano il cartellino, 8 ore e 35 minuti al giorno con pausa pranzo in mensa, in onda rigorosamente in diretta dal famoso salottino di via Teulada, pettinatura e maquillage fai-da-te tanto che al corso di dizione della sede di Firenze se ne affiancava uno di trucco. Le signorine buonasera Fininvest, poi Mediaset, registravano invece tutti gli annunci un paio di giorni a settimana, andavano in diretta solo per circostanze speciali come accadde per la prima Guerra del Golfo quando i palinsesti cambiavano di ora in ora a seconda delle esigenze dei tg, trucco e parrucco curati dell'azienda».

Ogni telespettatore aveva la sua preferita.

«Basti pensare ai soprannomi: Nuvola bionda per Anna Maria Gambineri, Viso d'angelo per Gabriella Farinon o Maria Giovanna Elmi che per tutti era la fatina. Ma anche quelle Fininvest avevano un pubblico fortemente fidelizzato: Fiorella Pierobon era il volto di Canale 5, Gabriella Golia di Italia 1, in Emanuela Folliero s'è personificata per 28 anni l'immagine di Retequattro».

Chissà quanti ammiratori, quanti regali, quante proposte di matrimonio

«Vagonate di lettere ogni settimana, da sommergere scrivanie. A Rosanna Vaudetti fu recapitato un testamento olografo in cui un telespettatore lasciava a lei tutti i suoi beni perché, scriveva, gli aveva fatto più compagnia che i parenti. In via Teulada un giorno arrivò un furgone che scaricò mille rose rosse da un ammiratore anonimo per Marina Morgan. Mittente un fan sconosciuto, alla Folliero fu consegnato un bijoux che lei credeva bello ma di poco conto, lo fece vedere alla madre che ebbe qualche sospetto tanto da mostrarlo a un gioielliere amico: valeva svariati milioni di lire».

