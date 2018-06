Buona la prima per l'Olimpia: in discesa la corsa scudetto

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Buona la prima. L'Olimpia si aggiudica gara1 della finale scudetto, superando, in un Forum caldissimo, una Trento mai in partita (98-85 il finale). Prova da urlo di Goudelock, autore di 23 punti e spina nel fianco per i trentini. Positivo l'apporto anche dei due lunghi Tarczewski e Gudaitis (26 punti in due e ben 15 rimbalzi catturati). Impressionante anche il feeling dell'Olimpia con il tiro dalla lunga distanza.Per la Dolomiti, una gara da dimenticare in fretta. Avvio da sogno per i biancorossi, trascinati da Tarczewski (13-5). Sospinta dal suo pubblico, l'EA7 gioca con grande disinvoltura. Tre triple di Bertans portano al +9. Trento è in evidente difficoltà (antisportivo a Hogue). Si iscrive alla partita anche Goudelock. Lo 0 allunga ulteriormente il vantaggio a favore dei milanesi (47-34 all'intervallo). Alla ripresa, la squadra di Buscaglia prova a scuotersi ma l'Olimpia continua a segnare con regolarità impressionante (ottimo l'apporto di Micov).La Dolomiti, con orgoglio, ricuce fino a -8 ma Goudelock è letale da tre. Nuova spallata dell'EA7 che riscappa a +18 per la gioia del pubblico. La squadra di Buscaglia è in completo tilt. Shields (31 punti), nell'ultimo periodo, prova, da solo, a rianimare Trento ma non ci riesce. Vittoria convincente per un'EA7 targata Pianigiani lucidissima. Domani, sempre al Forum, gara 2 con Milano vogliosa di portarsi sul 2-0.riproduzione riservata ®