Buffon al Psg, ma arriva la stangata dall'Uefa

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Previsioni confermate. Gigi Buffon è stato squalificato per le prossime tre partite nelle competizioni Uefa. Le sconterà con addosso la casacca del Psg, visto che a giorni è atteso l'annuncio ufficiale del suo trasferimento dalle rive del Po a quelle della Senna. SuperGigi è infatti pronto a firmare un contratto di una stagione, con rinnovo per un'altra, a 4 milioni netti annui.Il club di Nasser Al-Khelaifi non potrà dunque contare su di lui tra i mesi di settembre e ottobre,per le prime tre partite delle sei previste dal girone di qualificazione di Champions League.La sentenza, comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus nel ritorno dei quarti di Champions, è arrivata ben 55 giorni dopo quella serata al Santiago Bernabeu, con passaggio dal sogno all'incubo per i bianconeri.L'ormai ex capitano juventino paga con un turno l'espulsione rimediata nel concitato finale di gara, dopo le sue vibranti proteste per il rigore ai merengues (fallo di Benatia su Lucas Vazquez) poi risultato decisivo per il passaggio del turno di CR7 e compagni, e con altre due giornate il duro sfogo nel dopo-partita contro l'arbitro inglese Michael Oliver: «Non è un essere umano, ha un bidone della spazzatura al posto del cuore». Dichiarazioni diventate subito virali, tanto che ieri in molti sui social network sottolineavano... l'insensibilità dell'organo federale europeo di controllo, etica e disciplina.riproduzione riservata ®