Buffon: addio Juve, ma non smette

Timothy OrmezzanoTORINO - È il B-Day, il giorno in cui Buffon ufficializzerà il suo addio alla Juve. Alle 11,30 il portiere svelerà il suo futuro prossimo. Resta da capire se oltre all'ultima uscita in bianconero, da celebrare nella partita-festa di sabato contro il Verona, annuncerà l'addio anche alla Nazionale, senza giocare l'amichevole del 4 giugno allo Stadium contro l'Olanda. Si dice di un probabile futuro da manager bianconero, oppure di un impiego nei quadri della Figc. Ma girano anche delle voci su una sua possibile esperienza all'estero. Real, Psg e Liverpool starebbero cercando un portiere. Ma SuperGigi potrebbe lasciare l'Europa: più del Boca Juniors, che si è già fatto sotto, potrebbe essere attratto da un'esperienza in Usa oppure in Cina.«L'addio di Gigi non sarà strappalacrime, come quello di Totti. Mi aspetto un saluto più sobrio, simile a quello di Del Piero», ha detto lo storico agente Silvano Martina. Anche Nevio Scala prova a decifrare il futuro di quel ragazzo che proprio lui allenatore lanciò, appena 17enne, in un Parma-Milan del 1995: «Non penso che Gigi andrà all'estero. Se lascia il calcio è perché, a 40 anni suonati, vorrà dedicarsi alla famiglia. Lui è molto saggio, lo dico anche se non mi è piaciuta la sua uscita dopo Real-Juve».Capitolo mercato. Su Morata c'è pure il Dortmund, prossimo a ufficializzare Lichtsteiner. Crescono i dubbi sul rientro di Spinazzola, ieri operato ai legamenti del ginocchio.Intanto, dalla Spagna si dice di una Juve pronta ad affondare per il centrocampista del Real Madrid Kovacic, l'ex nerazzurro che l'Inter vorrebbe riportare a Milano. Dal Barcellona, invece, potrebbe presto arrivare il forte attaccante classe 2002 Pablo Moreno: i bianconeri avrebbero comunicato al club blaugrana di voler pagare la clausola da 3 milioni, giocando d'anticipo sull'Arsenal.riproduzione riservata ®