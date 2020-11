Bufera sulla nomina del nuovo dg Atac, Franco Giampaoletti, da marzo 2017 city manager di Roma Capitale. «Faremo un esposto sulla nomina del dg del Campidoglio a nuovo dg di Atac - annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini - A Roma e in Italia ci sono sicuramente professionisti più validi, la Raggi sa che farà le valigie e cerca di accontentare chi le sta vicino a spese dei romani». «La nomina di Giampaoletti solleva più di qualche dubbio se pensiamo alla legge Severino - affermano i capigruppo FdI in Regione Lazio e in Campidoglio Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo - Faremo un esposto all'Anac per avere chiarezza». Esposto anche dal deputato di Italia Viva Michele Anzaldi: «Il vigilante che si fa assumere dal vigilato con tanto di aumento di stipendio che arriva a 200mila euro annui più i premi». «Per i grillini che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno questa non era lottizzazione della politica politicante?», si chiede il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.(F. Sci.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA