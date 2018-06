BUFERA SU CENSIMENTO ROM

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUn censimento dei rom residenti in Italia per espellere quelli stranieri irregolari. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbandona l'ormai famosa ruspa sui campi nomadi, ma rimane determinato nell'intento. Poco importa che dei 180mila rom e sinti presenti in tutta Italia (tra le percentuali più basse in Europa), oltre 150mila siano italiani. «Quelli purtroppo dovremmo tenerceli», dice il capo del Carroccio suscitando una valanga di critiche. «Il ministro dell'Interno sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge perché discriminatorio» spiega l'Associazione 21 luglio, secondo cui «i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili». Ci aveva già provato l'allora ministro Roberto Maroni nel 2008, ma Tar e poi Consiglio di Stato bocciarono il decreto che prevedeva identificazione, fotosegnalazione e rilievo delle impronte digitali. Dura la presa di posizione del Pd: «Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo» ha scritto su Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni. Anche l'Unione delle comunità ebraiche italiane ha attaccato senza giri di parole: «L'annuncio del ministro risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate». Perfino Luciano Casamonica, componente dell'omonima famiglia rom della Capitale, ha commentato le parole di Salvini: «Può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da 7 generazioni. Io lavoro e ho fatto cinema. I miei figli sono nati qui e il mio papà era abruzzese».Vista l'ondata di polemiche e i mugugni anche degli alleati pentastellati, il ministro è stato costretto più tardi a chiarire il suo pensiero: «Non vogliamo schedare nessuno, il nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente».riproduzione riservata ®