BUFERA NOMADI

Lorena LoiaconoChiusura definitiva dei campi rom, per Salvini la soluzione al casino degli insediamenti a Roma è una sola: azzerarli. Domani il ministro incontrerà la sindaca Raggi ma intanto parte la battaglia legale sul Camping River.«A Roma ha dichiarato infatti in tv il ministro degli interni, Matteo Salvini - la situazione sui rom è un casino totale, con migliaia di presenze: il mio obiettivo è arrivare a zero campi rom, con le buone maniere, educatamente, rispettosamente, ma arrivare a quota zero». Niente ruspe insomma, almeno per ora. Un'idea che alla sindaca Raggi, nonostante qualche battibecco a distanza con il vicepremier, può andare a genio visto che ha messo a punto un piano per i rimpatri verso i Paesi di origine, pagando le famiglie rom che lasciano Roma promettendo di non rientrare nel Gra. Senza campi rom infatti, ha assicurato la Raggi, il Campidoglio risparmierebbe 25milioni di euro l'anno: «Incontrerò Salvini e gli illustrerò il nostro piano di superamento dei campi rom per risparmiare soldi dell'amministrazione pubblica. Senza ruspa, servono fermezza, legalità e integrazione».Non solo rimpatri, Salvini torna anche sulla sua proposta di effettuare un censimento tra i rom e ribadisce: «Ho proposto di fare un controllo sulle presenze e mi hanno dato del nazista. Ma possono esserci anche finlandesi nei campi rom, vado a controllare chi c'è, possono essere italiani, romeni, slavi, extracomunitari, e l'obiettivo è arrivare a una chiusura progressiva».Ma intanto la chiusura del Camping River sulla Tiberina, dopo l'ordinanza della Raggi che ne fissa lo sgombero e lo sfratto per i 200 occupanti, fa fatica a partire: ieri sono arrivati i primi camion ma non hanno portato via nulla. Per l'intervento, erano presenti da un lato gli agenti della Polizia municipale, dall'altro l'associazione Nazione Rom.«I camion sono arrivati per caricare i moduli abitativi ma sono riusciti - ha dichiarato il fondatore Marcello Zuinisi - il cancello è stato chiuso, questa è proprietà privata e nessuno può entrare. Il 20 luglio abbiamo presentato ricorso al prefetto». Parte quindi la stagione dei ricorsi.riproduzione riservata ®