BUFERA ALLA MATURITÀ

Lorena Loiacono

Sono rimasti senza parole anche gli studenti quando, durante il colloquio dell'esame di maturità, una docente esterna alla scuola è intervenuta sul tema dell'Aids dicendo che «si contrae tramite i rapporti omosessuali». Suscitando lo sconcerto tra i presenti. Tanto da segnalare l'accaduto al Gay Center, che ora chiede al Ministero dell'Istruzione un'ispezione e l'intervento del ministro Bussetti.

E' accaduto durante gli esami al liceo Kennedy, peraltro impegnato in prima linea sulle tematiche di prevenzione e informazione tra i giovani: una docente proveniente da un altro liceo romano, presente nella scuola in quanto commissaria esterna alla maturità, è intervenuta proprio mentre un candidato stava relazionando sulla sua esperienza di alternanza scuola lavoro svolta con la Caritas per persone in gravi difficoltà. Un progetto che mirava, appunto, ad informare i ragazzi su che cosa significhi essere sieropositivi e sulla prevenzione più efficace da adottare.

Proprio per questo gli alunni, forti della loro preparazione avuta durante l'anno sul tema dell'Hiv e della trasmissibilità, hanno saputo cogliere l'errore della frase e chiedere immediatamente spiegazioni ai loro docenti. Da lì l'idea di redigere una nota, firmata da un professore e da 5 ragazzi, in cui si segnala quanto accaduto, anche nel rispetto dei ragazzi omosessuali eventualmente presenti a scuola. Oltre che nel rispetto di una corretta informazione a vantaggio degli adolescenti.

«Durante gli orali - ha spiegato Fabrizio Marrazzo Portavoce Gay Center -uno studente ha raccontato del suo tirocinio presso una struttura di sostegno per persone sieropositive, la commissaria ha sostenuto di conoscere il tema, affermando: Mentre l'Hiv si contrae attraverso un unico rapporto sessuale con un soggetto affetto dal virus, l'Aids si contrae quando si hanno più rapporti con persone ammalate. Ha poi insistito sul fatto che l'Aids è una malattia che si contrae mediante rapporti omosessuali. Si tratta di affermazioni scientificamente sbagliate e discriminatorie verso le persone omosessuali, inoltre generano false informazioni verso i giovani non gay facendoli sentire immuni dal Hiv e mettendoli così a rischio. Abbiamo richiesto al Ministero dell'Istruzione che vengano verificati i fatti».

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

