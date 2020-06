Brutto incidente stradale a Roma, proprio davanti al ministero degli Esteri, per Gianluigi Paragone. Il giornalista, oggi senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida del suo scooter. Il mezzo a due ruote è finito contro un'auto in piazza Lauro de Bosis alle ore 15.30. Paragone è stato travolto in sella al suo scooter Peugeot da una Honda guidata da una donna con a bordo la figlia. In un primo momento sembrava che il politico fosse al policlinico Gemelli in codice rosso. Poi, la situazione è rientrata: qualche graffio e un dolore ad una mano.

Nel tardo pomeriggio Paragone ha postato una foto su Instagram per rassicurare sostenitori, amici e parenti. L'immagine è accompagnata da una semplice riga di testo: Mi dovrete sopportare ancora. Tantissimi i commenti di solidarietà e di vicinanza. Tra questi spicca quello di Alessandro Di Battista, leader storico del M5S, che non ha mai nascosto di essere vicino alle idee di Paragone. (E. Orl.)

