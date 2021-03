Brutta sorpresa ieri mattina per i bambini della scuola materna ed elementare dell'istituto Damiano Sauli: nel plesso Aurelio Alonzi, chiuso da 20 giorni per contagi da Covid, sono entrati i ladri. E così la scuola è rimasta ancora chiusa.

Una beffa inaccettabile visto che i bambini tornavano da settimane di quarantena e non aspettavano altro che rivedere i compagni. Inoltre c'è il sospetto di un boicottaggio delle lezioni: ieri infatti sarebbero dovuti intervenire i tecnici del Simu per ripristinare gli allarmi, ma qualcuno ha agito di anticipo. Sembra quasi che conoscesse i dettagli. «Il sospetto del boicottaggio c'è spiega Francesca Vetrugno, assessore alla scuola del municipio 8 non è la prima volta che entrano i ladri ma oggi non hanno portato via niente. L'importante è riportare i bimbi in classe in sicurezza. La scuola è stata pulita e domani (oggi ndr) si rientra». La Asl incontrerà anche le famiglie. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

