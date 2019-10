Brusca non andrà ai domiciliari

Mario Landi

Niente domiciliari per Giovanni Brusca: è il parere espresso dalla Procura generale della Cassazione nella requisitoria scritta con la quale contrasta la richiesta della difesa dell'ex boss di Cosa Nostra, condannato per la strage di Capaci e altri gravi delitti, di ottenere gli arresti domiciliari in località protetta. «Giovanni Brusca terminerà di scontare la sua pena in carcere nel 2022, se la Cassazione non accoglierà la richiesta di collocarlo ai domiciliari, ma potrebbe tornare libero alla fine del 2021 perchè ha uno sconto di 270 giorni come previsto dal regolamento carcerario», ha comunque detto l'avvocato Antonella Cassandro, uno dei legali che ha patrocinato il ricorso dell'ex boss alla Suprema Corte.

«Fermo restando l'assoluto rispetto per le decisioni che prenderà la Cassazione, voglio ricordare che i magistrati si sono già espressi negativamente due volte sulla richiesta di domiciliari presentata dai legali di Giovanni Brusca. Il tribunale di sorveglianza di Roma, solo ad aprile scorso, negandogli la scarcerazione, ha avanzato pesantissimi dubbi sul suo reale ravvedimento» sottolinea Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone.

«Il nostro dolore non conta niente. Dicono che uno che ha ammazzato duecento persone e che ha sciolto un bimbo nell'acido si è ravveduto...», commenta con molta amarezza Tina Montinaro, vedova di un uomo della scorta di Falcone.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

