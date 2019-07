Bruno: «Grazie a loro il mio film è diventato mondiale. Ora il sequel»

Claudio Fabretti

ROMA - «Le maschere dei Kiss nella rapina? Serviva una band-icona degli anni 80. E chi meglio di loro...». Il regista Massimiliano Bruno commenta divertito l'omaggio che ha voluto dedicare a Simmons e soci nel suo ultimo film, Non ci resta che il crimine. Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi (alias Renatino, Sebastiano, Moreno e Giuseppe) catapultati negli anni 80 e travestiti da Kiss per svaligiare una banca.

La band l'ha saputo?

«Sì, hanno fatto un tweet scrivendo I protagonisti viaggiano indietro nel tempo vestiti da Kiss per una rapina. #KISSisEverywhere!».

Non vi hanno chiesto i diritti d'immagine...

«No, anzi, sono stati molto autoironici. Noi abbiamo retwittato, ed è nata quasi un'amicizia». Ci hanno fatto conoscere alla loro fanbase, così Non ci resta che il crimine è diventato improvvisamente popolare nel mondo».

Era un fan della band?

«In realtà no, conoscevo solo la loro celebre I was made for lovin' you. Il vero fan era Giallini, che mi ha anche spiegato che quella era la loro hit più commerciale. Però funziona sempre benissimo».

Non ci resta che il crimine avrà un seguito?

«Sì, stiamo già girando il sequel. Stessa formazione, stesso cast. Del resto sono tutti miei amici. Il film sarà nelle sale nella primavera del 2020».

