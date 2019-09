Bruno Beltrão

PARCO DELLA MUSICA

Dopo la Furia di Lia Rodrigues la danza del Romaeuropa Festival torna in Brasile con l'energia di Bruno Beltrão e del suo Gruppo de Rua con Inoah, spettacolo presentato in prima nazionale: «Qualsiasi lavoro è il frutto di una relazione tra il corpo e l'ambiente» e sullo sfondo l'hip hop e la street dance delle strade di Rio.

Viale P. de Coubertin 30, oggi e domani, ore 21,

da 19 a 35 euro

Orietta Cicchinelli

PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

La scrittrice e giornalista presenta il suo ultimo romanzo, intenso ed introspettivo, Il Karma in un paio di scarpe al Casale Torre del Fiscale. Con l'autrice interverranno Alessandra Izzo, Laura Riccioli, Luca Intoppa e Stefano Jacurti.

Via dell'Acquedotto Felice 120, venerdì alle 17,30, ingresso libero

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

