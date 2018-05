Brucia un appartamento fiamme e paura al Celio

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fiamme, la scorsa notte, in un appartamento al piano terra di una palazzina a via Marco Aurelio, 49. Sul posto i vigili del fuoco arrivati con un'autobotte e il carro Autoprotettori. Una volta intervenuti per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno subito notato che nell'appartamento bruciato era presente una ingente quantità di scarti e rifiuti. Prontamente hanno spento il rogo nella camera da letto, evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze.All'arrivo dei soccorsi la proprietaria si trovava all'esterno dell'abitazione. La signora, è stata affidata alla Polizia Locale di Roma Capitale, per una sistemazione di fortuna, in quanto l'appartamento non è agibile. Durante la fase di spegnimento a scopo precauzionale, è stato fatto evacuare lo stabile di cinque piani. I condomini sono rientrati nelle loro abitazioni al termine delle operazioni di spegnimento. A scopo precauzionale una donna dello stabile è stata trasportata all'ospedale dal personale medico 118, in codice giallo per una lieve intossicazione.(S. Uni.)