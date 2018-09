Brucia l'hotel extralusso paura a piazza di Spagna

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaUn incendio divampato in una suite al terzo pieno di un albergo ha seminato il panico ieri mattina nella centralissima Piazza di Spagna. Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave dopo che le fiamme hanno avvolto la struttura intorno alle 10,30 e subito il personale ha avviato le normali procedure di emergenza.Gli ospiti dell'Hotel Spagna sono stati costretti a evacuare in gran fretta e l'intera area è stata interdetta, resa accessibile soltanto a due squadre di vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo che due pattuglie della polizia, in servizio nella zona, avevano notato del fumo uscire dalla finestra di una delle camere al civico 94 della piazza, nel lato verso via del Babuino. Poco dopo, il fuoco ha raggiunto anche i corridoi dell'edificio. All'arrivo dei pompieri tutti gli ospiti avevano già abbandonato uno degli storici palazzi che si affacciano su Trinità dei Monti. Sul posto un'autobotte, l'autoscala e il carro autoprotettori.Non si conoscono ancora le esatte dinamiche dell'incidente, ma sin da subito si sono esclusi feriti e intossicati. Tutti i clienti e i dipendenti sono sani e salvi, mentre il rogo è stato domato davanti a turisti e passanti. Un'indagine proverà a chiarire cosa abbia provocato le fiamme. Fra gli accertamenti in corso anche quelli legati alla regolarità della struttura e degli impianti interni e al rispetto della normativa antincendio e della sicurezza sul lavoro.riproduzione riservata ®