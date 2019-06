Brucia il nido d'amore del Vate e della sua musa. Un incendio è divampato \ieri al Camussot di Balme (Torino), storico albergo delle Valli di Lanzo dove dormirono anche Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio. Le fiamme, partite dal sottotetto, hanno coinvolto l'ultimo piano di una parte, inagibile da anni, della struttura. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, è stato domato dai vigili del fuoco solo nella notte. In questi giorni l'albergo era chiuso in vista della riapertura per la stagione estiva.

L'hotel Camussot è una struttura secolare e, come si legge sullo stesso sito web dell'albergo, vi soggiornarono personaggi come D?annunzio, la Duse, il poeta Giosuè Carducci e la regina d'Italia Margherita di Savoia. Il rogo, precisa la proprietaria, «ha interessato il tetto di un edificio vicino all'attuale albergo, una struttura che da molti anni non era utilizzata». Nessun danno, assicura la proprietaria, ha riguardato invece la struttura attualmente destinata all'hotel che al momento non ospitava nessuno perché l'apertura per la stagione estiva è prevista nelle prossime settimane.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

