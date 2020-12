Brivido Champions c'è il super Bayern per Inzaghi e Immobile

Enrico Sarzanini

Questa sera a Benevento (ore 20,45, arbitra Pairetto) la sfida contro il fratello Pippo in campionato, a febbraio il big match di Champions con i campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco.

Vigilia dalle mille emozioni per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che si rituffa in campionato con l'obiettivo di cancellare in fretta lo scivolone contro il Verona: «Sarà una sfida particolare - spiega - giocare contro mio fratello è sempre molto emozionante».

Poi guarda al Bayern: «Sarà un grande stimolo per tutti, in modo da crescere e fare bene in vista di quella sfida». Testa al campionato con un occhio al sorteggio che metterà di fronte la Lazio al Bayern Monaco dell'ex Miro Klose, assistente del tecnico Flick: «Sono felice - dice il tedesco - perché ho tanto in comune con la città e il club. Non sarà facile, il 3-5-2 di Inzaghi è pericoloso». Il patron Lotito lancia la sfida: «Abbiamo preso la squadra si dice più forte ma faremo di necessità virtù».

«Siamo sfavoriti ma non sconfitti», gli fa eco il diesse Tare.

Dal campo: nessuna lesione per Acerbi ma solo un affaticamento: salta il Benevento ma ci sarà con il Napoli. Stop per Fares e Leiva, affaticati, si rivedono invece sia Correa che Luis Alberto. Probabile formazione: Reina, Patric, Hoedt, Radu, Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic, Correa e Immobile.

Martedì 15 Dicembre 2020

