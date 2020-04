Britti: «Ecco la mia Parola differente Cammino nel presente tra trap e rap»

MILANO - Dalle collaborazioni con Patti Smith e Ray Charles a Luciano Pavarotti, la lista è lunga. Alex Britti (foto di Fabrizio Cestari) resta l'artista italiano tra i più internazionali che non smette di stupire, spaziando da un genere a un altro. Dopo Brittish, il brano con il rapper Salmo, pubblica oggi Una parola differente (etichetta It.Pop).

Registrato in quarantena?

«Il brano prima, nel mio studio. Il video durante, a casa. Si adegua ai tempi social in cui si cerca di stupire per forza. Dove ci si mostra per quello che si vorrebbe essere e non per quello che si è».

E l'album?

«Non c'è oggi l'esigenza di uscire subito. Prima i singoli, su Spotify, su YouTube e poi il disco. Voglio fare al contrario. Come negli anni 60».

Creatività, sempre.

«Non ci si ferma. Non si incatena l'arte. Non si incatena la musica. Nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, Totò usciva con un film. Ricordiamocelo. Sono sempre stato amante di sonorità nuove. Mi piace camminare nel presente, tra trap e rap. Cosa che non accade spesso al blues e al jazz».

I live?

«Ho letto dei drive in. Ma magari! Ce ne è uno proprio all'Axa (Roma), a pochi passi da casa mia. Potrebbe essere un'alternativa. Vanno visti sempre i costi. Sono preoccupato per la gente che lavora attorno alla musica. È dura».

Come passa le giornate?

«Insieme alla mia compagna Nicole teniamo impegnato con teatrini mio figlio (quasi tre anni) il cui sport preferito è arrampicarsi e saltare. E poi cucino, la mia passione dopo la musica». (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

