Brexit sempre più difficile per la premier May Bruxelles: l'accordo non è più negoziabile

La Germania è contraria a rinegoziare l'accordo sulla Brexit raggiunto fra Londra e l'Unione Europea. Non sarà facile da trovare la via d'uscita del Regno Unito dalla Ue, fissata per il prossimo 29 marzo. «Ho difficoltà ad accettare questo gioco dello scaricabarile che alcuni, in Gran Bretagna, vogliono giocare contro di noi, dal momento che la premier Theresa May ha preso le distanze dall'accordo che aveva lei stessa negoziato», ha infatti sottolineato il capo negoziatore Ue Michel Barnier.Durante il dibattito sulla Brexit è stato ricordato che l'Unione Europea «ha sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna».Il presidente della Commissione Ue, Junker, ha aggiunto che il voto alla Camera dei Comuni «ha aumentato il rischio di un'uscita non ordinata del Regno Unito dalla Ue».