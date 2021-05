Breve tregua tra gli ambulanti e il Campidoglio: un emendamento approvato la scorsa a notte, per il dl Sostegni, ha prorogato infatti la validità delle concessioni nel settore del commercio su area pubblica per 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 luglio. Quindi, fino ad ottobre, niente Bolkeinstein: le bancarelle regolarmente su strada e all'interno dei mercati resteranno al loro posto. Contrariamente a quanto annunciato dall'amministrazione Raggi che voleva mettere a gara le postazioni. Una decisione che ha provocato la protesta di 12mila operatori del settore, con tanto di blocchi stradali sul Gra.

«In autunno ha commentato Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale spetterà al nuovo sindaco seguire la normativa nazionale che già prevede il rinnovo delle concessioni agli ambulanti fino al 2032. In Aula avevamo votato a favore delle indicazioni nazionali ma non siamo stati ascoltati. Ora di fatto l'emergenza è stata commissariata». (L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

