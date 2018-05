Brasile, scelte Mondiali fatte ci sono Alisson, Miranda e Costa

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Brasile ha le idee chiare. Il ct Tite ha già diramato la lista dei 23 convocati per il Mondiale al via tra un mese in Russia. L'elenco definitivo comprende tre italiani: il portiere della Roma Alisson, il difensore dell'Inter Miranda e l'attaccante Douglas Costa della Juventus. L'appuntamento per tutti, ad eccezione di quelli impegnati nella finale di Champions, è per il 21 maggio a Teresiopolis (Brasile). Questo l'elenco. Portieri: Alisson, Ederson (Man City), Cassio (Corinthians). Difensori: Marcelo (Real), Danilo (Man City), Filipe Luis (Atletico), Fagner (Corinthians), Marquinhos e Thiago Silva (Psg), Miranda, Pedro Geromel (Gremio). Centrocampisti: Willian (Chelsea), Fernandinho (Man City), Paulinho (Barcellona), Casemiro (Real), Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar). Attaccanti: Neymar (Psg), Gabriel Jesus (Man City), Firmino (Liverpool), Douglas Costa, Taison (Shakhtar).(G.Bul.)