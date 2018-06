Brasile-Italia dura un tempo e Rivera gioca solo sei minuti

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoC'era una strana e bellissima luce in quello stadio che fa parte della storia del calcio. E le maglie, gialle-oro e azzurre, dei 22 giocatori in campo avevano colori vivi. A vederli in tv sembravano magici. Il 21 giugno del 1970 la finale di Coppa Rimet allo stadio Azteca di Città del Messico è Italia-Brasile. Finisce 4-1 per Pelè e per gli altri suoi compagni fenomeni di quella squadra dei sogni, mentre l'Italia di Valcareggi si piegava sulle gambe, troppo stanca dopo la vittoria in semifinale ai supplementari contro la Germania 4-3 (la partita del secolo, ricordata con una targa proprio allo stadio Azteca). Sulla carta Italia-Brasile era la finale delle finali: 2 coppe del mondo vinte a testa, due tecniche calcistiche così diverse, due mondi all'opposto, l'Europa contro il Sud America. C'era tutto per rendere indimenticabile quella sfida, anche il duello dei sogni tra Rivera e Pelè. Che, invece, durò solo sei minuti, gli ultimi e inutili. Brasile e Italia erano ancora in equilibrio alla fine del primo tempo (1-1 con Pelè e Boninsegna), poi il tracollo. Segna Gerson, poi Jairzinho, nel finale anche Carlos Alberto, al termine di un'azione corale che rasenta la perfezione. 4-1 con gli azzurri in ginocchio e con Rivera che trotterella in campo negli ultimi 6 minuti del match. E ancora oggi continuiamo a chiederci perché mai Valcareggi fece entrare in campo Gianni Rivera solo in quei sei maledetti e inutili minuti finali. Il ct non spiegò mai, ma quell'errore gli costò critiche infinite e una cascata di pomodori lanciati sulla Nazionale all'arrivo in Italia.(6/continua)riproduzione riservata ®