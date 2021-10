Bracciano, Marino, Frascati: M5s e Civiche tornano in corsa

Contemporaneamente agli elettori della Capitale chiamati a scegliere sindaco e minisindaci, domenica 17 e lunedì 18 andranno al voto per i ballottaggi altri tre Comuni della Città Metropolitana di Roma: Bracciano, Marino e Frascati. Quest'ultimo alle urne anticipate dopo lo scioglimento del consiglio comunale dopo le dimissioni di 10 consiglieri su 16 nel febbraio scorso.

A Frascati si sfidano al ballottaggio la candidata del centrosinistra Francesca Sbardella, sostenuta dal Pd e da 6 liste civiche che con 4.075 voti ha ottenuto il 41,92% e l'ex sindaco Roberto Mastrosanti alla testa di una larga coalizione civica che ha raggiunto al primo turno il 28,13% con 2.734. I due candidati sindaco della cittadina dei Castelli romani dovranno contendersi i voti degli elettori del centrodestra, che con il 19,4% aveva raggiunto il terzo posto.

Altro comune castellano al ballottaggio è Marino dove, al primo turno, è arrivato in testa il candidato Stefano Cecchi, sostenuto da Forza Italia e Lega con il 32,20%, inseguito a meno di 7 punti dall'ex sindaco M5S Carlo Colizza che ha preso il 25,57%. In questo caso i voti contesi sono quelli del centrosinistra che ha raggiunto il 21,81% con oltre 4mila preferenze.

Partita tutta da giocare anche a Bracciano. Nel Comune lacustre si contendono la carica di sindaco il civico Marco Crocicchi arrivato al primo turno al 40,98% e Armando Tondinelli, espressione del centrodestra che ha ottenuto il 27,30 per cento dei consensi. Il tesoretto di voti in questo caso è di di Angelo Alberto Bergodi che lascia in eredità un cospicuo 20,94%. (E.Gia.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

