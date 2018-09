Bracciano, erbe segrete

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniPer scoprire o approfondire saperi e rimedi della tradizione, legati all'universo delle piante spontanee, arriva la quarta edizione di Erbacce e dintorni.Domani e domenica in piazza del Castello, nel pieno centro di Bracciano, la manifestazione dedicata alla biodiversità svelerà al pubblico varie specie e i segreti per adottare uno stile di vita sano e sostenibile, all'insegna del benessere. Oltre ad una mostra-mercato di prodotti naturali e artigianali, provenienti da tutta Italia, e ad uno stand di piatti a km zero a base di erbe, il programma prevede presentazioni di libri, conferenze e workshop, pensati anche per i piccoli. Insieme a corso, passeggiata e laboratorio per imparare a riconoscere le erbe medicinali, si potrà partecipare a laboratori su tintura naturale, argilla e feltro e ad incontri su anima delle piante e cibi fermentati. In un angolo ideato ad hoc, gli appassionati di giardinaggio potranno scambiarsi semi, piantine e taleee. Ingresso gratuito, per info www.erbacceedintorni.com.