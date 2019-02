Bowls, zuppe, toast e pizze gourmet. Tutti le tendenze più attuali della gastronomia facile e veloce riunite sotto lo stesso tetto nel nuovo format di ristorazione Bowls and More, che dopo via Vittorio Veneto, apre il secondo locale in pieno centro. L'idea vincente è di Marta Volpi, ex-socia di Panini Durini. Nella location aperta dalle 8 alle 22,30, si passa dalla colazione al pranzo healthy, dall'aperitivo alla cena con pietanze sfiziose, tutte cucinate e preparate al momento. Ampia la scelta di bowls con riso bianco vialone, integrale rosso o nero abbinati a baccalà, salmone, tonno e gamberi con verdure e topping di vario genere. Tra le zuppe, la crema di asparagi con capesante, crema di burrata e germogli di porro, mentre tra i toast aperti quello con pane ai fichi, gamberi, bacon, guacamole, uovo al tegamino o fra le pizze quella fritta con tonno scottato, burrata, semi di sesamo e cipolla di Tropea.

Bowls and More - Milano, Galleria San Babila 4/a - tel.02/27.018.125 - sempre aperto - costo medio 16 euro.

(C.Bur.)

