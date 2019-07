Botticelle, la nuova ordinanza «Stop quando fa troppo caldo»

Firmata dal sindaco Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette botticelle, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del bollettino del Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione.

In queste giornate la circolazione sarà consentita solo a partire dalle ore 18, a condizione che la temperatura ambientale sia comunque inferiore a 30 gradi. Lo rende noto il Campidoglio. Alla base del provvedimento c'è l'esigenza di prevedere una maggiore tutela per i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private, e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute degli animali. Il cavallo, infatti, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate, in particolare in presenza di elevata umidità e scarsa ventilazione.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre. Il bollettino delle ondate di calore viene quotidianamente diramato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile ed è disponibile sul portale del Ministero della Salute.

(S. Uni.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA