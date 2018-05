Botte e insulti alla troupe di Nemo

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre le forze dell'ordine arrestavano i Casamonica coinvolti nell'aggressione al bar alla Romanina, una troupe della trasmissione Rai Nemo nessuno escluso intenzionata a realizzare un servizio è stata aggredita dai presenti.Si tratta di alcuni familiari, quasi tutte donne, di Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio tutt'altro che contenti del fatto che il giornalista Nello Trocchia e il cameraman Giacomo del Buono fossero lì per riprendere le fasi concitate dell'arresto.Per impedire le riprese uno dei presenti ha colpito con un ceffone la telecamera dell'operatore, danneggiandola, mentre altri hanno lanciato degli oggetti per impedire l'avvicinamento dei due. Un'aggressione che ricorda quella avvenuta a Ostia da parte di Roberto Spada e che aveva avuto come vittime due inviati del medesimo programma.Si tratta sempre dello stesso modo di attacco, quasi fosse una mossa studiata. Prima la calma, poi d'un tratto l'ira furibonda che sfocia in botte e attacchi. Fortunatamente questa volta c'erano i poliziotti a domare la furia violenta. Se si analizza il filmato si capisce il ruolo centrale delle donne del clan: sono loro che vanno all'attacco, proprio come accade nelle famiglie camorristiche, in difesa degli uomini. Ed è per questo che, secondo i rapporti della Dda, proprio le donne del clan Casamonica gestiscono lo spaccio, il più redditizio dei traffici della famiglia.In serata, la Raggi ha ospitato in Campidoglio la donna disabile colpita a cinghiate nel bar.(D. M. R.)