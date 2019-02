Bossi ricoverato per una crisi epilettica

Non è stato un ictus e neppure un'emorragia cerebrale ma una crisi epilettica. L'ex segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, ieri è stato trasportato in condizioni apparentemente gravi dalla sua casa di Gemonio all'ospedale di Varese, dove è giunto in eliambulanza. Bossi sarebbe caduto battendo anche la testa: le ultime voci - riferite da esponenti del Carroccio - parlano di un Senatùr in stato di osservazione e quindi non in pericolo di vita. Ma l'apprensione è stata tanta. La Tac avrebbe escluso emorragie anche se verrà ripetuta oggi per fare un punto della situazione. Tra i messaggi di auguri quelli di Roberto Maroni («Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te»), Roberto Calderoli («Sei un guerriero, vincerai anche questa battaglia»), Berlusconi («Un amico, io gli voglio bene») e Salvini («Auguri di pronta guarigione»).

