Bosniaco devastante, Nzonzi timido

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN 6,5Parata dopo parata sta portando tutti dalla sua parte.FLORENZI 6,5Look alla Rovazzi, corre tanto e bene. E con questo destro qua (la la lallalà) sfiora l'incrocio e aziona il gol del 3-0.MANOLAS 6Qualche smagliatura qua e là ma niente di serio.FAZIO 5,5Avvio preoccupante che faceva temere il peggio. Non affonda grazie a Olsen e alla partita che si mette bene.SANTON 6Concentrato e preciso. In una parola: affidabile.DE ROSSI 7,5Partita maiuscola del capitano, dominatore del centrocampo. Magistrale la verticalizzazione per Under che porta al 2-0 (35' st Schick ng).NZONZI 5,5Monocorde e timido. Lì in mezzo la Roma avrebbe bisogno di una pantera, ma lui sembra un docile gattone.UNDER 7Si accende a intermittenza, ma le sue accelerazioni portano sempre qualcosa di buono. Meritata la soddisfazione del gol (28' st Kolarov ng: festeggia le 50 in Champions).LO. PELLEGRINI 7,5Prestazione di grandissima qualità che non diventa strepitosa per quel pallonettaccio con cui getta via sullo 0-0 un'occasionissima nata dall'errato rinvio del portiere. Ma la sua partita la racconta meglio l'azione che fabbrica e finalizza con l'assist per l'1-0 di Dzeko (22' st Cristante 5,5: sbaglia tanto. Depresso).EL SHAARAWY 6,5In campo a sorpresa al posto dell'annunciato Kluivert, non fa stropicciare gli occhi ma entra nel primo gol e offre l'assist per il secondo gol di Dzeko.DZEKO 8Quello di sabato contro la Spal non poteva essere lui. Estremizzando, affonda il Cska da solo con doppietta e assist. Edin era evidentemente proiettato su questa gara, in campionato avrebbe dovuto giocare il già guarito Schick (era in panchina).DI FRANCESCO 7Il cammino-Champions è a buon punto. Ora va risistemato quello del campionato dove la Roma formato Coppa si riesce a vedere troppo raramente e non è un peccato veniale.