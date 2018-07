«Borsellino, il più grande depistaggio»

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«È stato uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Parole gravissime perché messe nero su bianco - in 1865 pagine - dai giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta, che hanno depositato le motivazioni della sentenza dell'ultimo processo sull'attentato al giudice Paolo Borsellino. Forse per la prima volta, infatti, la magistratura mette chiaramente sotto accusa interi settori dello Stato italiano visto che, a depistare le indagini sulla strage di via D'Amelio, furono proprio uomini dello Stato. I giudici siciliani indicano un solo colpevole certo di una delle vicende più torbide e cruente: il defunto Arnaldo La Berbera, ex capo della Mobile di Palermo che era alla guida del pool che indagò sulle stragi del 92. Sarebbe stato lui a imbeccare piccoli pregiudicati e balordi come Vincenzo Scarantino, costruendo una falsa verità sugli autori dell'eccidio. I pm Gabriele Paci e Stefano Luciani hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio di altri tre poliziotti: il funzionario Mario Bo e i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Tutti accusati di calunnia e coinvolti nel «progetto criminoso» che portò a vent'anni di menzogne e alla condanna all'ergastolo per sette innocenti.Ma quali erano le finalità del gigantesco depistaggio? La corte avanza ipotesi: come la copertura di fonti rimaste occulte («evidenziata - scrivono i magistrati - dalla trasmissione di informazioni estranee al patrimonio conoscitivo dei finti collaboratori di giustizia ed in seguito rivelatesi rispondenti alla realtà») e, sospetto ancor più inquietante, «la convergenza di interessi tra Cosa Nostra e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l'opera del magistrato».Parte della motivazione viene dedicata all'agenda rossa di Borsellino, che il magistrato custodiva nella borsa, sparita dal luogo dell'attentato. La Barbera, secondo la corte, ebbe un «ruolo fondamentale» e un'inaudita aggressività «nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre».riproduzione riservata ®