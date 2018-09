Borseggia una donna Ma era una carabiniera

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lei, la vittima, è una giovane bionda con lo zainetto: agli occhi di un maldestro borseggiatore è sembrata una turista facile preda da derubare. In realtà era un ufficiale donna medico dei Carabinieri, in quel momento libera dal servizio, effettiva alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma che, nella calca di turisti, si è sentita strattonare e, girandosi, ha notato una persona nell'atto di infilarle la mano nello zaino. Il borseggiatore, sorpreso dalla pronta reazione della donna, è stato bloccato con l'aiuto di un passante e della pattuglia del Nucleo Radiomobile intervenuta. Il borseggiatore, di 28 anni, nullafacente e già noto alle forze dell'Ordine, è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza, per il rito direttissimo che si terrà a piazzale Clodio.