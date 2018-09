Borghetto Flaminio il Mercatino riparte

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Mercatino del Borghetto Flaminio di Piazza della Marina 32, giunto alla sua 24esima stagione (è il più antico e il più trasversale dei mercatini amatoriali di Roma), riapre domenica dopo le vacanze estive.L'appuntamento per gli appassionati di bric-à-brac proseguirà tutte le domeniche di settembre (16-23-30) dalle 10 alle 19 tra curiosità vintage, vestiti boho-chic, modernariato e piccolo antiquariato nei suoi padiglioni al coperto e all'aperto con più di 200 stand pieni di oggetti rari e introvabili altrove. Dagli abiti creati da storici fashion designer alle scatole di latta d'epoca, dai dischi in vinile a souvenir di viaggi esotici, da originali bijoux americani d'epoca ai lampadari anni 50 e molto altro ancora. E per un break in relax dopo una contrattazione e un affare second hand, non manca l'angolo gourmet. Torna a grande richiesta Ape Romeo Chef & Baker, tra focacce home-made e panini. Il costo di uno stand è di 92 euro (Iva inclusa), prenotabile dal martedì al giovedì ai numeri di Creativitalia: 065880517 065817308 - 065810734.